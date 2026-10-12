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BZ: сделка Москвы и Вашингтона по дизелю разрушила санкционную стратегию ЕС

BZ: сделка Москвы и Вашингтона по дизелю разрушила санкционную стратегию ЕС

Berliner Zeitung считает, что договоренность Дональда Трампа и Владимира Путина по поставкам дизеля подорвала санкционную стратегию ЕС и показала отсутствие единства Запада в отношении России.

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