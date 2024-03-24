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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сергей Воронов: «Малинин – фантастический парень, упертый, работоспособный. Илье очень повезло, что его родители тоже спортсмены»

Сегодня 19-летний Малинин выиграл чемпионат мира в Монреале. В произвольной он исполнил шесть четверных прыжков, включая четверной аксель, и побил рекорд Нэтана Чена по баллам за программу (227,79).

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