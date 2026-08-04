Компании в России активно ищут сотрудников старше 40 лет

Работодатели все чаще ценят стабильность, развитые "мягкие" навыки и отраслевую экспертизу Возраст 40+ больше не является препятствием для трудоустройства, как это было несколько лет назад, утверждает генеральный директор кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью "Газете.
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