Компании в России активно ищут сотрудников старше 40 лет

Работодатели все чаще ценят стабильность, развитые "мягкие" навыки и отраслевую экспертизу Возраст 40+ больше не является препятствием для трудоустройства, как это было несколько лет назад, утверждает генеральный директор кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов в интервью "Газете.