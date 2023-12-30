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Стало известно, почему некоторые звезды не пришли на скандальную вечеринку Ивлеевой

Стало известно, почему некоторые звезды не пришли на скандальную вечеринку Ивлеевой

Ряд звезд российского шоу-бизнеса не пришли на вечеринку Ивлеевой по двум причинам Стало известно, почему Филипп Янковский, Яна Рудковская, Ксения Бородина и Зиверт не пришли на скандальную «голую» вечеринку Насте Ивлеевой.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Неужели у кого то может возникнуть мысль, что на этот шабаш могли пригласить кого то нормального? Нет.....друзья вы все и пришедшие и те кто &quot; не смог и не захотел&quot; придти - все до единого, все приглашённые - это одна тусовка - тусовка песковича.
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