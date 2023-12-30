Стало известно, почему некоторые звезды не пришли на скандальную вечеринку Ивлеевой

Natalia Ivanova

Неужели у кого то может возникнуть мысль, что на этот шабаш могли пригласить кого то нормального? Нет.....друзья вы все и пришедшие и те кто " не смог и не захотел" придти - все до единого, все приглашённые - это одна тусовка - тусовка песковича.