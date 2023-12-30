Стало известно, почему некоторые звезды не пришли на скандальную вечеринку Ивлеевой

Ряд звезд российского шоу-бизнеса не пришли на вечеринку Ивлеевой по двум причинам Стало известно, почему Филипп Янковский, Яна Рудковская, Ксения Бородина и Зиверт не пришли на скандальную «голую» вечеринку Насте Ивлеевой.
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