В Тамбове ограничат движение из-за футбольного матча

В связи с проведением 8 августа на стадионе «Спартак» футбольного матча LEON-Первенства Второй Лиги «Дивизион Б» между тамбовским «Спартаком» и «Строгино» вводятся временные ограничения движения транспорта.
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