В детском саду Читы произошла потасовка между сотрудниками

Завхоз и сотрудники детсада устроили потасовку в селе Смоленка.«Чита.ру» со ссылкой на начальника отдела общего и дошкольного образования Светлану Степанову сообщила, что комитет образования начал проверку.
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