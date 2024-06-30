Правила пересечения границы с движимыми культурными ценностями

Правила ввоза и вывоза движимых культурных ценностей на/с территории Республики Молдова установлены Положением о перемещении движимых культурных ценностей, утвержденным Постановлением Правительства № 470/2023.
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