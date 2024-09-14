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Закон и Порядок

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    ТОЛЬКО удар ТЯО по Британии и США может остановить этих англосаксонских УРОДОВ!!!Путин предупредил...
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Потерявшая отца, преподававшая русский язык, напугавшая Шольца: кто такая Сара Вагенкнехт

Потерявшая отца, преподававшая русский язык, напугавшая Шольца: кто такая Сара Вагенкнехт

Чем знаменита настоящая суперзвезда немецкой политики Сара Вагенкнехт и её партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость» стали для немецкой правящей элиты и всего западного «либерального» мира синонимом страха.

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