Андраш Тома: солдат вермахта, который был в советском плену 53 года

Любители историиПолитикаАндраш Тома: солдат вермахта, который был в советском плену 53 года Андраш Тома прославился как последний военнопленный времен Второй Мировой войны, вернувшийся на родину.Вернуться к статье31НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАСАндрей СердюкПри каких делах "вермахт"???Игорь ЧеловекСтатейка для не умеющих вообще думать! Не занющих историю. Этож сколько лет содату??? Да 96!!! Нафига придурка из фашисткой армии напавшей вероломно на СССР, было кормить столько лет?ААлексейВенгры, единственные из оккупантов, которых старались не брать в плен наши войска, прославились зверствами против русского населения под Воронежом. теперь нам прививают сочуствие к этому чокнутому убийце и чувство вины за события 1956 года. добренький, не помнящий зла русский народ.Комментировать
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