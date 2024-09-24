Джастин Бонс: «Tether — одна из крупнейших экзистенциальных угроз для криптоиндустрии»

Основатель инвестиционной компании Cyber Capital Джастин Бонс выразил обеспокоенность по поводу доминирования Tether на рынке стейблкоинов, заявив, что 75% контроля этой компании вызывает серьезные опасения в криптоиндустрии.
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