«Слишком велика разница в возрасте»: Григорий Лепс впервые рассказал о своей 18-летней невесте

Исполнитель песни "Самый лучший день" Григорий Лепс сделал признание на телеэкране. Впервые известный артист раскрыл подробности своего романа с молодой девушкой, с которой его заметили на премии Муз-ТВ в начале лета.
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