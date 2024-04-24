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Newsweek: Украина рискует потерять важнейшие опорные пункты до прибытия американской помощи

Newsweek: Украина рискует потерять важнейшие опорные пункты до прибытия американской помощи

Несмотря на одобрение палатой представителей США дополнительной военной помощи Украине, на фоне успехов российских сил на поле боя ВСУ в ближайшие недели, вероятно, придётся «отступить на более удобную для обороны территорию», пишет Newsweek.

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