Newsweek: Украина рискует потерять важнейшие опорные пункты до прибытия американской помощи

Несмотря на одобрение палатой представителей США дополнительной военной помощи Украине, на фоне успехов российских сил на поле боя ВСУ в ближайшие недели, вероятно, придётся «отступить на более удобную для обороны территорию», пишет Newsweek.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии