Как убивали лидера «Хезболлы» Хасана Насраллу

В Тегеране объявлен пятидневный траур по убитому лидеру «Хезболлы» Хасану Насралле. Один из самых красивых мостов иранской столицы — пешеходный в излюбленной зоне отдыха иранцев — окрасился в красный цвет.
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