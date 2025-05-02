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Трамп ввёл новые праздники, заявив, что США победили в Первой и Второй мировых

Трамп ввёл новые праздники, заявив, что США победили в Первой и Второй мировых войнах Соединенные Штаты выиграли Первую и Вторую мировую войны, внеся самый большой вклад в победу.

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