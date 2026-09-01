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Русская весна

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В Польше разгорелся скандал из-за ударов по Украине

В Польше разгорелся скандал из-за ударов по Украине

На востоке Польше разразился скандал, связанный с оповещениями местных жителей из-за ударов ВС России по соседней Украине, пишет польская газета Kurier Lubelski.

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