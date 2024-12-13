Самолет рейса FV6127 Петербург – Москва вернулся в Пулково по техническим причинам

Полет будет выполнен на резервном судне после 09:00 Пресс-служба авиакомпании «Россия» сообщила, что самолет рейса FV6127 Санкт-Петербург – Москва вынужденно вернулся в аэропорт вылета Пулково по технической причине.
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