Параскив: «Корь гораздо более заразна, чем COVID-19»

В Республике Молдова существует повышенный риск роста числа случаев заболевания корью. Об этом сообщила госсекретарь Минздрава Анжела Параскив, по словам которой, уровень вакцинации от кори снизился по сравнению с периодом до пандемии COVID-19.
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