Intel назначила Наги Чандрасекарана новым руководителем контрактного произво...

Intel назначила Наги Чандрасекарана новым руководителем контрактного производства чиповКомпания Intel объявила о назначении нового главы подразделения контрактного производства чипов — им стал Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran), который пришел в Intel из Micron, где занимал должность старшего вице-президента по развитию технологий.
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