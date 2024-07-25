Intel назначила Наги Чандрасекарана новым руководителем контрактного произво...

Intel назначила Наги Чандрасекарана новым руководителем контрактного производства чиповКомпания Intel объявила о назначении нового главы подразделения контрактного производства чипов — им стал Нага Чандрасекаран (Naga Chandrasekaran), который пришел в Intel из Micron, где занимал должность старшего вице-президента по развитию технологий.