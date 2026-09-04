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ВС РФ за неделю освободили 15 населенных пунктов

ВС РФ за неделю освободили 15 населенных пунктов

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Российская армия в течение недели освободила 15 населенных пунктов в зоне специальной военной операции.

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