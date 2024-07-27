Давыдов о Бурдасове: «С бросочком, с энергией, в нем кипит хоккейная жизнь. Другое дело – за какие деньги его приобретать»

Ранее челябинский «Трактор» расторг контракт с 33-летним нападающим за год до истечения срока соглашения.
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