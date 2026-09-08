Карди Би в образе Минни Маус устроила вечеринку для детей от рэпера Offset

Карди Би в образе Минни Маус устроила вечеринку в честь дня рождения младших детей от рэпера Offset: сыну Уэйв исполнилось 4 сентября пять лет, а дочери Блоссом исполнилось 7 сентября два года.
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