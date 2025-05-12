БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свежие комментарии

  • Karmadon
    Так что случилось-то?По делу о хищения...
  • Валентин Симоньянц
    Этих таксистов с полицаями в штурмовики и чтобы ребята знали, за что эти мрази к ним попали и могли их воспитать по-с...По делу о хищения...
  • Владимир Алтайцев
    Полиция,не вся, к счастью,оборзелаПо делу о хищения...

По делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестовали 23 человека

По делу о хищениях у участников СВО в Шереметьево арестовали 23 человека

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. По уголовному делу по фактам обмана участников специальной военной операции таксистами в столичном аэропорту Шереметьево арестованы 23 человека, включая 5 полицейских патрульно-постовой службы линейного управления (ЛУ) МВД России.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Полиция,не вся, к счастью,оборзела
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8 час.
ВС
Валентин Симоньянц
Этих таксистов с полицаями в штурмовики и чтобы ребята знали, за что эти мрази к ним попали и могли их воспитать по-своему и пусть радуются, если останутся живы.
Ответить
4 час.
Karmadon
Так что случилось-то?
Ответить
4 час.
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