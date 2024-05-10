О выборе ролей, творческих трудностях и любви к Евпатории: интервью Народный артиста России Евгения Стеблова

«Я могу не играть!» Народный артист России Евгений Стеблов рассказал «Крымской газете», как поначалу не узнал себя в скульптурном воплощении своего киногероя и из-за чего согласился на роль в новом фильме Владимира Грамматикова.
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