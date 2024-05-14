Перла рассмотрел новую сторону назначения Белоусова: "Никто не говорил"

Александр Макеев

Суровикин очень многое успел сделать в Африке всего лишь за несколько месяцев! Французов вытурил, американцев сильно напряг! То есть, очень успешно заменил Пригожина! Научил работать подчинённых на пользы России и Африке! Теперь одно только возвращение Суровикина в СВО приведёт к эпидемии паники в рядах банды Зеленского и его вояк, а также их зарубежных хозяев! И, конечно, на поле боя Россия значительно усилит успехи наступления с минимальными потерями! 🧑‍✈️