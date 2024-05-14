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Царьград

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Перла рассмотрел новую сторону назначения Белоусова: "Никто не говорил"

Перла рассмотрел новую сторону назначения Белоусова: "Никто не говорил"

Политический обозреватель Царьграда Андрей Перла рассмотрел новую сторону назначения первого зампреда правительства Андрея Белоусова на пост министра обороны: "Ходили разные слухи, но никто не говорил о том, что в реальности сделал президент".

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Комментарии
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Александр Макеев
Суровикин очень многое успел сделать в Африке всего лишь за несколько месяцев! Французов вытурил, американцев сильно напряг! То есть, очень успешно заменил Пригожина! Научил работать подчинённых на пользы России и Африке! Теперь одно только возвращение Суровикина в СВО приведёт к эпидемии паники в рядах банды Зеленского и его вояк, а также их зарубежных хозяев! И, конечно, на поле боя Россия значительно усилит успехи наступления с минимальными потерями! 🧑‍✈️
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