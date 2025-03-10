Вологодчина экспортировала в Турцию 8 тысяч кубометров древесины

Восемь тысяч кубометров лесоматериалов экспортировали в Турцию вологодские производители за первые месяцы 2025 года, 10 марта сообщила пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
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