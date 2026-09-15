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Царьград

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В России собрали первый урожай бананов: Патрушев поделился новостью

В России собрали первый урожай бананов: Патрушев поделился новостью

В этом году аграрии Краснодарского края впервые в России собрали урожай бананов. Об успехах отечественного сельского хозяйства и новых селекционных разработках рассказал вице-премьер Дмитрий Патрушев на просветительском марафоне "Знание.

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