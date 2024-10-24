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«Устранить Трампа любой ценой»: на что пойдут демократы ради удержания власти

«Устранить Трампа любой ценой»: на что пойдут демократы ради удержания власти

В среду, 23 октября, президент США Джозеф Байден выступил с громким заявлением — он призвал «политически закрыть и устранить» кандидата на пост американского лидера от Республиканской партии Дональда Трампа, который является главным соперником действующего вице-президента Камалы Харрис.

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