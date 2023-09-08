Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Из аулов хватает. Теперь с хуторов хлопцы за драйвом набегут. Поскачат, а потом…Постпред РФ в ООН...
  • дмитрий ДМИТРИЙ
    КАК БЫ ОНИ У НАС ДИВЕРСИОННЫЕ ГРУППЫ НЕ ОРГАНИЗОВАЛИ И СВОИ ПОРЯДКИ, КАК В ЕВРОПЕ. АДЕКВАТНЫЕ- ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!Постпред РФ в ООН...
  • Владимир Моргунов
    ПО ВЫТАРАЩЕННЫМ ШАРАМ ВИДНО-ГЕГЕМОН.....Цель - гегемония:...

Смартфоны против беспилотников: система обнаружения и отслеживания CARPE Dronvm (США)

Смартфоны против беспилотников: система обнаружения и отслеживания CARPE Dronvm (США)

Пентагон, как и военные ведомства других стран, продолжает поиски эффективных средств для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх