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Байден: Вашингтон четко донес до Пекина, какие меры намеревался принять против аэростата КНР, обнаруженного над США

Байден: Вашингтон четко донес до Пекина, какие меры намеревался принять против аэростата КНР, обнаруженного над США

Вашингтон четко донес до Пекина, какие меры планировал принять против аэростата КНР, который был обнаружен некоторое время назад в воздушном пространстве США.

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