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18 миллионов против новой волны: спасёт ли это Забайкалье от паводков?

18 миллионов против новой волны: спасёт ли это Забайкалье от паводков?

В 2026 году на увеличение пропускной способности и регулирование русел рек в Забайкальском крае из федерального бюджета выделено почти 18,5 миллиона рублей.

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