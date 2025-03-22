Уникальное открытие на Кольском полуострове: российские ученые нашли новый минерал Ирина ВальковаРоссийские геологи совершили прорыв в минералогии, обнаружив на Кольском полуострове уникальный минерал с невиданной ранее структурой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Русская ракета покончила с «городским гадюшником» в Кривом Роге, местные жители передают благодарность
- СК возбудил уголовное дело в отношении комика Останина за высмеивание ветерана СВО
- Ракета накрыла совещание в Краматорске, под завалами остались «перцы» СБУ и «шишки» ВСУ: Карта специальной военной операции на Украине на 22 марта 2025 года и анализ событий в мире
Свежие комментарии