MDPI: растительные пигменты могут снижать риск развития диабета и рака

Ученые из университета штата Миннесота в США обнаружили, что способность растительных продуктов снижать риск развития рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний обусловлена содержанием в них клетчатки и особого пигмента - кверцетина.
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