Делегаты съезда АдГ отказались осуждать Россию за спецоперацию на Украине

Правое партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не стала включать в свою предвыборную программу пункт с осуждением России и специальной военной операции (СВО) на Украине, предложенный депутатом бундестага Альбрехтом Глазером.
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