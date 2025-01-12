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Делегаты съезда АдГ отказались осуждать Россию за спецоперацию на Украине

Правое партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) не стала включать в свою предвыборную программу пункт с осуждением России и специальной военной операции (СВО) на Украине, предложенный депутатом бундестага Альбрехтом Глазером.

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