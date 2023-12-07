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Шопинг сбежавшей Аллы Пугачевой на Кипре закончился скандалом

Шопинг сбежавшей Аллы Пугачевой на Кипре закончился скандалом

Алла Пугачева недавно посетила один из бутиков на Кипре, где приобрела товары на сумму почти 5 тысяч евро.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иванов
Хватит уже писать и говорить о некрофиле-педике и его жене, оне предали землю нашу!
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15 час.
С
Сергей
Да и хер с ней
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7 час.

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