Тимати подарил дорогой авто подруге

Рэпер Тимати сделал по настоящему роскошный подарок подруге на 8 марта. Известная модель Валя Иванова поделилась информацией о том, какой подарок получила от своего возлюбленного, известного рэпера Тимати.
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