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В Ливнах появился всесезонный аттракцион за 2 млн рублей

В Ливнах появился всесезонный аттракцион за 2 млн рублей

В городе Ливны Орловской области члены общественной комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» приняли у подрядчика новый всесезонный аттракцион «Карусель Тюбинг» в комплекте с дооснащением «Карусель Тюльпан».

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