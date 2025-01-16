Новейшее вооружение модернизированной версии ракетоносца Ту-22М3М

Ту-22М3М6904 прочтения В рамках обновления парка боевых самолетов воздушных сил России, ранее была инициирована программа глубокой модернизации парка бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 до версии Ту-22М3М.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии