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Добрый Мир

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Новейшее вооружение модернизированной версии ракетоносца Ту-22М3М

Новейшее вооружение модернизированной версии ракетоносца Ту-22М3М

Ту-22М3М6904 прочтения В рамках обновления парка боевых самолетов воздушных сил России, ранее была инициирована программа глубокой модернизации парка бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-22М3 до версии Ту-22М3М.

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