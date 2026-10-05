Еще пять медведей отстрелят в Новосибирской области до конца октября

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте ведомства. Согласно приказу, до 31 октября 2026 года планируется добыть пять особей бурого медведя.
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