Основателю Telegram Павлу Дурову продлили арест ещё на 48 часов. Об этом сообщает La Provence и AFP. В выходные его задержали в аэропорту Парижа.
Павлу Дурову продлили арест ещё на 48 часов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ole Ole
Если Дуров за то, что он чего-то НЕ делал, вменяют такие статьи, то Макрон ДЕЛАЛ. И его надо обвинить в пособничестве украинскому терроризму, соучастию в убийствах мирных россиян путем поставки укротеррористам оружия, инфы, наемников и инструкторов.
Ответить
16 час.
Свежие комментарии