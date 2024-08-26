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Павлу Дурову продлили арест ещё на 48 часов

Павлу Дурову продлили арест ещё на 48 часов

Основателю Telegram Павлу Дурову продлили арест ещё на 48 часов. Об этом сообщает La Provence и AFP. В выходные его задержали в аэропорту Парижа.

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Комментарии
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Ole Ole
Если Дуров за то, что он чего-то НЕ делал, вменяют такие статьи, то Макрон ДЕЛАЛ. И его надо обвинить в пособничестве украинскому терроризму, соучастию в убийствах мирных россиян путем поставки укротеррористам оружия, инфы, наемников и инструкторов.
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