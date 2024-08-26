Павлу Дурову продлили арест ещё на 48 часов

Ole Ole

Если Дуров за то, что он чего-то НЕ делал, вменяют такие статьи, то Макрон ДЕЛАЛ. И его надо обвинить в пособничестве украинскому терроризму, соучастию в убийствах мирных россиян путем поставки укротеррористам оружия, инфы, наемников и инструкторов.