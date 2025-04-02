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Важный шаг в наведении порядка: Введены дополнительные требования для приема детей-мигрантов в школы

Важный шаг в наведении порядка: Введены дополнительные требования для приема детей-мигрантов в школы

МВД разъясняет, какие условия должны быть соблюдены при устройстве в образовательное учреждение ребенка-иностранца:Обязательное требование — прохождение с 6-летнего возраста процедур государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования (зеленая карта).

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