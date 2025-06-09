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Царьград

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"Лесной маньяк" Ворошилов, загубивший 13 человек, вступил в ряды ВСУ - источник

"Лесной маньяк" Ворошилов, загубивший 13 человек, вступил в ряды ВСУ - источник

58-летний убийца, орудовавший в девяностые в Самарской области, вступил в ряды ВСУ. Биографию "лесного маньяка" опубликовал тг-канал SHOT.

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