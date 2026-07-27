Топ-менеджера московской фирмы уволили за загрузку рабочих документов в DeepSeek

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Директора по продажам московской компании уволили за разглашение коммерческой тайны, в том числе путем загрузки охраняемых сведений во внешнюю нейросеть DeepSeek, а суд отказал ей в признании увольнения незаконным, несмотря на ее попытки получить "золотой парашют" в 5 миллионов рублей.