Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

Каждый день в Москве проходят тысячи разных мероприятий На своем официальном веб-ресурсе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что сервис «Вместе с культурой» способствовал проведению более 25 тысяч культурных мероприятий для жителей столицы.
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