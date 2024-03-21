Собянин: Сервис «Вместе с культурой» помог организовать 25 тыс. мероприятий

Каждый день в Москве проходят тысячи разных мероприятий На своем официальном веб-ресурсе мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о том, что сервис «Вместе с культурой» способствовал проведению более 25 тысяч культурных мероприятий для жителей столицы.