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Газета.ру

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Резаи: Иран уничтожит IT-инфраструктуру США в регионе при возобновлении атак

Резаи: Иран уничтожит IT-инфраструктуру США в регионе при возобновлении атак

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил каналу Press TV, что страна уничтожит объекты цифровой инфраструктуры США в регионе, в частности кабели и центры обработки данных, если Вашингтон возобновит военные действия против Тегерана.

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