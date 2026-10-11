Резаи: Иран уничтожит IT-инфраструктуру США в регионе при возобновлении атак

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи заявил каналу Press TV, что страна уничтожит объекты цифровой инфраструктуры США в регионе, в частности кабели и центры обработки данных, если Вашингтон возобновит военные действия против Тегерана.