В архангельском микрорайоне Черная Курья прокладывают газопровод

Работы идут в рамках президентской программы социальной газификацииРаботы идут в рамках президентской программы социальной газификацииПротяженность этой сети составит пять километров, сообщил сегодня в своём телеграм-канале губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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