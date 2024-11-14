🇷🇺Российские подразделения продолжают успешно продвигаться по всем фронтам💥 🇺🇦🎥Вид со стороны противника, который попал в окружение🐷 #ВСРФ #Россия #СВО.
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🇷🇺Российские подразделения продолжают успешно продвигаться по всем фронтам💥 🇺🇦🎥Вид со стороны противника, который попал в окружение🐷 #ВСРФ #Россия #СВО.
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