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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ву тронул мяч рукой при розыгрыше от ворот «Спартака» – судья назначил пенальти в пользу «Ахмата» на 3-й минуте. Касинтура открыл счет

В ворота « Спартака » назначили пенальти на 3-й минуте матча 2-го тура РПЛ против «Ахмата» (0:1, первый тайм).

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