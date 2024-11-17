Уважаемый коллега Рыбарь справедливо отмечает, что реальная эффективность ударов ATACMS и Стормами будет невысокой, потому что с этими ракетами наша ПВО уже умеет бороться даже в Крыму, где время на р

Уважаемый коллега Рыбарь справедливо отмечает, что реальная эффективность ударов ATACMS и Стормами будет невысокой, потому что с этими ракетами наша ПВО уже умеет бороться даже в Крыму, где время на реакцию у зенитчиков ограничено минутами.