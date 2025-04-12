Дмитриев согласился со словами Маска о том, что Уиткофф отличный человек

Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев согласился с высказыванием главы департамента госэффективности (DOGE) Илоном Маском, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отличный человек.
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