Мама перепутала пути: полицейские сопроводили несовершеннолетних детей, оставшихся в поезде без родителей

В дежурную часть линейного отдела МВД России на станции Кавказская поступило сообщение начальника пассажирского поезда «Махачкала-Санкт-Петербург» о том, что одна из пассажирок по собственной невнимательности села не в тот поезд, а ее несовершеннолетние дети продолжают ехать в другом.